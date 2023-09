Most stabil a város költségvetése - szögezte le dr. Horváth Attila alpolgármester a városvezetés pénteki sajtótájékoztatóján. Csütörtökön második alkalommal módosították az önkormányzat idei költségvetési rendeletét. Elfogadták az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok első féléves beszámolóit is, döntöttek újabb Szova-ingatlanok értékesítéséről is. Szombathelyen a Széll Kálmán utca 24. szám alatti épületet 106 millió forint plusz áfáért, a Kisfaludy Sándor utca 37. szám alatti ingatlant pedig 69 millió forint plusz áfa összegért hirdetik meg liciteljáráson.

Sikeres volt a Szova üdülőjében megszervezett fonyódi tábor, hátrányos helyzetű gyerekek tölthettek el egy hetet a Balatonnál. A programot jövőre is folytatják - tudtuk meg dr. László Győző alpolgármestertől. Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakció vezetője ehhez kapcsolódóan később hangsúlyozta: országosan fogadja a diákokat a Balaton mellett az Erzsébet-tábor, a szombathelyi családokat pedig arra biztatja, éljenek a kormány által nyújtott lehetőséggel.

Közvetlen buszjárat a Jáki úti temetőhöz

Október 16-dikától megint módosul a helyi buszjáratok menetrendje Szombathelyen. A módosítások közül Horváth Soma alpolgármester kiemelte: a Jáki úti temetőhöz közvetlenül lehet eljutni és a Szent Quirinus utcánál is megáll majd a 2A, 2C, 29A, 29C járat. A 27-es járatra pedig munkanapokon majd az Éhen Gyula lakótelepen is fel lehet szállni. Hozzátette: a módosítást tartalmazó új, menetrendfüzet elérhető lesz a Blaguss ügyfélszolgálati irodájában.

Kormányzati forrásokból megvalósult szombathelyi fejlesztések

- Jó hangvételű, konstruktív közgyűlésen vagyunk túl - emelte ki még Illés Károly, aki szólt arról is: végre négy év után látni, hogy történik valami a városban, még akkor is, ha szerinte ezen fejlesztések nagyrésze a Puskás Tivadar nevével fémjelzett városvezetés által elindított, megterveztetett beruházásokból áll. Példaként említette a korábban Ferenczy Istvánnak, ma már Szent Quirinusnak nevezett utca fejlesztését és a Vásárcsarnok környékének rendbetételét is. Megmaradt pénzekből újulhatnak meg a Károly Róbert, a Szőlős és Kodály Zoltán utcák is. Kormányzati forrásból építik újra a Gyöngyös-patak hídját a szentkirályi városrészben, szépült meg a Víztorony környezete, és újították fel a Magyar László, a Nádasdy és a Paragvári utcát.

Kitakarítják a Pick-árkot

Tóth Kálmán örömmel jelentette be, hogy javaslatára Csinger Péter, egykori önkormányzati képviselőről, kőfaragóról utcát neveztek el a bogáti városrészben. Putz Attila, a zanati városrész képviselője pedig arról számolt be: számos döntés született csütörtökön, amik a választókörzetét érintették. A Pozsony utca 47. szám alatti szociális intézmény bővülhet, az Ipar utcát átnevezték Szervizútra, a Pick-árkot hamarosan kitakarítják és a város költségvetésében megvan a fedezet a zanati traffibox elhelyezésére.

A szombathelyi óvodákba három új pedagógiai asszisztens vehetnek fel, ezzel létszámuk 11-re bővül - erről is beszélt Koczka Tibor képviselő a városházi sajtótájékoztatón.

