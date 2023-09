Korhű 1 órája

Vissza a múltba: régi rendőrségi autók Körmenden - fotó

A Körmendi Rendvédelmi Technikum területén a közelmúltban rendezték meg a Vas Vármegyei Polgárőr Napot, amelyen a Hagyományőrző Rendőrszázad is részt vett. A tagok korhű díszegyenruhákat öltöttek, emellett fegyver- és szolgálatikutya bemutatót tartottak a közönségnek. Régi rendőrségi autókat, és motort is hoztak magukkal Budapestről, ezeket a tulajdonosok be is mutatták az érdeklődőknek.

Tóth Judit

A rendőrszázad tagjait Biczó Péter, a Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke fogadta, akit több éves ismeretség és barátság fűz Bogdán András rendőr alezredeshez, a Hagyományőrző Rendőrszázad parancsnokához. A körmendi polgárőr elnök megmutatta a vendégeknek Körmend város nevezetességeit, épületeit, továbbá a rendőrséghez, polgárőrséghez kapcsolódó relikviáit. A Batthyány-kastély udvarán, valamint Körmend emblematikus épületeinél fényképeket készültek a régi autókról. Kezes Péter elmondta: egy 1998- ban gyártott Opel Astra F 1.6 Police típusú rendőrségi járőr autóval érkezett Körmendre. Hozzátette azt is: az autója - ami a rendőrszázad flottájához tartozik - magyar jármű és ipartörténeti emlék. Ezeket az autókat 1997 - 1998 között az Országos Rendőr-főkapitányság megrendelésére a szentgotthárdi Opel gyárban készítették. Összesen 938 darab ilyen típusú rendőrautót gyártottak, többnyire járőrautókat, de készültek civil jellegű nyomozói autók is fehér, kék és bordó színben, mobil kék villogóval és URH rádióval ellátva. Ez az egyetlen olyan autótípus Magyarországon, amelyet kifejezetten rendőrségi célokra gyártottak. Szerencsi Zoltán nyugalmazott rendőr főtörzszászlós egy Lada 1500 S típusú rendőr járőrautóval, becenevén: "ezeröcsivel" jött Körmendre. Ilyen rendőrautókat már csak a Kántor vagy a Dögkeselyű című, valamint az Ötvös Csöpi filmekben lehet látni. Az autó rendelkezik a korra jellemző rendőrségi felirattal és fényezéssel, kék megkülönböztető jelzéssel és szirénával, valamint URH rádióval. Ezt a típust a megyei és a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztály és URH-s Alosztály használta, illetve delegációs feladatok biztosítását is ellátták vele.

