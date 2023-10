Vasárnap délután köszöntötte Kissomlyó önkormányzata a település 60 év feletti lakóit. Mint azt megtudtuk, az ünnepség megnyitója egyben a Vasi Amatőr Alkotók Világlás című kiállításának megnyitója is volt, így a finom falatok elfogyasztása után az idősek megcsodálhatták a a vasi alkotók gyönyörű képekeit is. Az ünnepségen egyúttal köszöntötték a falu legidősebb lakóját, a 91 éves Pálffy Pálné, Margit nénit is.