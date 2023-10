Haizler Lászlóné Bea, csupaszív könyvtáros, aki sokat tesz azért, hogy már a kisgyerekekkel megszerettesse a könyveket, az olvasást. Az óvodásoknak, alsós iskolásoknak rendszeresen tart előadásokat. A gyerekek a könyvtárban, a babzsákjaikon ülve ámulattal hallgatják a meséket, majd aztán rohannak is a polcokhoz, hogy fellapozzák a nekik szánt könyveket. Az általa kigondolt, "MESE HABBAL, avagy írj, rajzolj, mutasd meg!” feladatsor bekerült az országos szinten követendő 96 program közé. Ugyancsak újszerűnek hat a robotika összekapcsolása az olvasással. Fontos kezdeményezése „vállalkozó szellemű, innovatív szemléletű könyvtárosnak” az egy éve indult Arzén és levendula könyvklub, amelyben a tagok havonta osztják meg az olvasás-tapasztalatait. Az általános iskola felsős és a középiskolásokra gondolva, a Harry Pottert segítségül hívva, a Szükség szobája” néven külön sarkot szeretnének kialakítani.

A másfél évtizedes munkásságát ismerte el a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amikor a Egyesületi Munkáért Emlékéremet adományozta a büki könyvtár vezető-helyettesének, aki ellátja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezet titkári feladatát is.

- Megtiszteltetés volt számomra, hogy megkaphattam a szakmai elismerést. Ez fontos visszaigazolása volt a munkámnak – mondta Haizler Lászlóné, akivel Bükfürdőn, egy könyvtári kitelepülésen találkoztunk.

Haizler Lászlóné már pályája elején kapcsolatba került az ifjúsággal. 1988-ban, az akkori vezető Ziembicki Erzsébet hívására a csepregi művelődési házban ifjúsági előadóként kezdett el dolgozni. Két évtized lett belőle.

- A könyvtári szakma azonban nem tudatos döntés volt – szólt Haizler Lászlóné. – A 2000-es években, az intézményi összevonások után lettem Csepregen könyvtáros. Majd könyvtár-informatika szakon elvégeztem a főiskolát, és mesterdiplomát is szereztem. 2009-ben jöttem át Bükre, ahol egy szomorú ok miatt üresedett meg a könyvtári állás. Azóta is itt vagyok, és nagyon szeretem, amit nap, mint nap csinálok.