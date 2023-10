A hittel való kapcsolatba kerülésük után Lovass Tibor arról kérdezte a vendégeket: milyennek látják a mai keresztény családmodellt. Dr. Márfi Gyula hosszan beszélt arról: a kormány anyagilag nagyban támogatja a családokat, de ez önmagában nem elég. Szerinte Nyugat-Európában már teljesen elvált egymástól hit és szeretet, s ennek már hazánkban is mutatkoznak jelei – például: a szülő eljár misére, de a gyermektől nem várják el.

A világ nagytőkéseinek célja a totális monokultúra megteremtése – mondta dr. Márfi Gyula, akinek nincs kétsége afelől sem: a migránsok nem integrálódnak, az iszlám vallás egyre nagyobb teret hódít. Elér minket is? – kérdezte az est műsorvezetője. József atya szerint a nyugati papoknak is hatalmas a felelőssége abban, hogy nyugaton eltűnőben van a kereszténység. A nyugalmazott érsek szerint ennek ellenére vannak bizakodásra okot adó jelek is: bizonyos országokban, például Afrikában, évről évre emelkedik a magukat kereszténynek vallók száma.