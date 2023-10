Varga Albin híres arról, hogy rengeteget dolgozik. Ezt nem csak onnan is látják a Gencsapátiban, hogy éjszakába nyúlóan égeti a villanyt a kultúrházban, hanem onnan is, hogy számos rendezvényük van, ami megmozgatja a falut, a település közösségeit. Varga Albin munkája messze túlnyúlik a vasi kis község határain – maximálisan megbecsülve persze a helyi értékeket, sőt csúcsra járatottan menedzselve azokat, közülük nem egy bekerült a vármegyei értéktárba. Mesél arról, mikor, hogyan kezdte ezt az intenzív tevékenységet, és arról is, miként érte el, hogy tudományos kutatók végezzenek mélyfúrásokat Gencsapáti múltjában, és publikálják is azokat színvonalas kiadványokban. podcastünkből azt is megtudhatjuk, hogy az 57 éves kulturális szakember egész fiatal koráról a mai napig néptáncol, és nem is tervezi abbahagyni, pedig közben nagyapa is lett, és ezt a szerepét sem fogja elhanyagolni.