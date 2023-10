Minőségi diáksport, egészséges életmódot támogató környezet, mozgásprogramok szervezése, kapcsolat más intézményekkel – többek között ezeket a célokat tűzték ki az Aktív iskola programban, amely közel százezer gyermeket ér el. A Celldömölki Városi Általános Iskola már tavaly, a próbaidőszak alatt csatlakozott a kezdeményezéshez. Akkor Geiger Csilla testnevelő tanár úgy nyilatkozott: – A gyerekek többsége csak annyit sportol, amennyi az órarendben szerepel, a digitális világ uralja a diákok szabadidejét. Ezért mindent igyekeznek beépíteni a tanrendbe az alapozástól kezdve a labdajátékokon át az úszásig. Úgy vélik azonban, még ennél is több mozgásra van szükségük a diákoknak, ezért csatlakoztak az Aktív iskola programhoz: új mozgásformákat vezetnek be, és egyéb órákon, illetve szünetekben is megmozgatják a tanulókat. Az iskola most közösségi oldalán közölte, idén is részt vesznek az Aktív iskola programban. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola szintén benne van a háromszázban.