A Vas megyei hirdetések között találtuk azt a jó áru családi házat, melybe nem kérdés, hogy kell-e invesztálni, de megéri. 10 millió forint kifizetése után hatalmas telekkel és egy olyan ingatlannal leszünk gazdagabbak, amit felújítás után bérbe is adhatunk, hiszen a Sárvízi-tó környékét nem csak a horgászok élvezhetik, hanem a kisgyerekkel strandolok is. Vagyis még az árát is vissza tudja hozni. Nézze meg feltétlenül!

“”Gersekarát település, Vas vármegye déli részén, a Vasi Hegyháton található, erdős és szőlős hegyekkel körülvett. Ezen a településen került kialakításra a Sárvizí-tó. A tározó területe 36 hektár, a Sárvíz-patak és a Csengő-patak táplálja, egy-egy elő-tározón keresztül. A Sárvíz-tó ideális helyszíne családi horgászatoknak, mert az igényesen kialakított strandon biztonságos környezetben fürdőzhetnek a család nem horgásztagjai, míg a pecás családtagok hódolnak szenvedélyüknek. A falu különleges klímájú Sárvíz-tó erre alkalmas partszakaszán került kialakításra Gersekarát strandja, mely a közelmúltban teljes felújításon esett át. Többek között a meder ezen része fehér homokkal került feltöltésre. A strand partja füves, a víz pedig kellemes, tiszta és lassan mélyülő.