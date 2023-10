November 1-jétől fennakadásokra kell számítani az S4-es gyorsforgalmin. A halálos kimenetelű frontális ütközések megelőzése érdekében szerkezeti elválasztást helyeznek ki. Ezt az intézkedést már régóta követelték, és most végre is hajtják. Az S4-esen idén történt tragikus, halálos balesetek után Leonore Gewessler miniszter találkozót hívott össze, hogy ideiglenes megoldást találjanak a frontális ütközések megelőzésére – mondta Alexander Walcher, az ASFINAG ügyvezető igazgatója. Ezt állítják most fel - írja a magyarok.orf.at.

Egy sávra szűkül ideiglenesen a közlekedés

Az építési munkálatok első heteiben mindkét irányban csak egy sáv lesz járható – ezért 80 km/óra sebességkorlátozás lesz érvényes. Amíg az ideiglenes középső elválasztás meg nem valósul, addig időnként az S4-es éjszakai teljes lezárására is számítani kell. „De csak este 8 és reggel 5 óra között“ – hangsúlyozta Walcher. Ezeket a lezárásokat előre bejelentik, és ekkor természetesen az S4-es út meglévő terelési koncepciója is életbe lép.

