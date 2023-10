Nettó hazugságnak értékelte Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) azokat a baloldali kijelentéseket, mi szerint ha a Fidesz hatalomra kerülne Szombathelyen, akkumulátorgyár létesülne. Sohasem támogatták akkumulátorgyár telepítését - erről is beszélt.

Előbb a városvezetői sajtótájékoztatón Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ), majd később Koczka Tibor önkormányzati képviselő is (Pro Savaria) ezt fejtegette.

A feltételek sincsenek meg?

- Tudomásom szerint Szombathelyen nincsenek meg a feltételei egy akkumulátorgyár létesítésének. Elsősorban nincsen elegendő vízforrás, főleg nem az északi iparterület környékén – hangsúlyozta kérdésünkre Illés Károly. Szólt arról is, nem volt információjuk arról, hogy ilyen fajta megkeresés érkezett volna az önkormányzathoz. Csütörtökön a közgyűlésen került elő két e-mail, amit 2021-ben és 2022-ben kapott a városvezetés.

Pénteken az is kiderült, nemcsak Illés Károlyt, hanem a baloldali frakció vezetőjét, Tóth Kálmánt sem tájékoztatták ezekről a levelekről. - Sajnos nem hallottam erről a megkeresésről, mert nem voltam részese annak a tárgyalásnak, aminek Illés Károly sem. Nyilván, akik ott voltak, azok titoktartást fogadtak – ezt már Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) fejtette ki, hozzátéve: ő is csütörtökön értesült arról, hogy ezek az e-mailek érkeztek.

A kínai autóipari cégnél úgy néz ki, nem Szombathely lesz a befutó

- Mi nem az autóipari beruházások ellen vagyunk – szögezte le Németh Ákos tanácsnok (ÉSZ), hozzáfűzve: szerinte ugyanakkor jobb, ha diverzifikált egy ország gazdasága. - Amit mi nem szeretnénk – s szerintem ez tiszta beszéd –, akkumulátorgyárat Szombathely ipari parkjában létesíteni – erősítette meg a politikus.

Folyamatosan kap megkereséseket a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől (HIPA) az önkormányzat – tájékoztatott dr. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ). Kiemelte: szeretnék segíteni a már meglévő kis- és középvállalkozások fejlődését, majd utalt arra az elektromos autóipari beruházó vállalatra, amelyik Szombathelyt is megkereste. Utalt arra is: nem valószínű, hogy a cég a vasi megyeszékhelyet választja. Sajtóértesülések szerint ez egyébként a BYD kínai elektromos autóipari cég. Azt viszont bejelentette dr. Horváth Attila: egy bútoripari beruházásról jelenleg is egyeztetnek. Hozzátette: léptékében nem az a kategória, mint a másik, de Szombathely életében jelentős (beruházás) lenne.