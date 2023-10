Tavaly novemberben az Erasmus+ program keretében jártak Csehországban, Prágában a közgazdaságis diákok. Ott derült ki, hogy Kutná Hora városban az egyik magán-középiskolában a szombathelyihez hasonló profilú az oktatás. Partnerség alakul a két iskola között, amelynek első állomásaként cseh diákokat hívtak Szombathelyre. Szerdán dél körül a közgazdaságiban fogadták a külföldi csoportot, délután városnézésre indultak: jártak a Fő téren, megálltak a belváros nevezetes épületeinél (Képtár, zsinagóga),megnézték a Millenniumi falfreskót is, közben tanulóik angolul mondták el a fontos tudnivalókat a nevezetességekről. A Püspöki Palotában pedig a tanárok fordították a vendégeknek az idegenvezető mondatait, tudtuk meg Horváth Klaudiától. Az iskola nevelési igazgatóhelyettese elmondta: diákjaik és tanáraik közül is sokan részt vettek a programokon. A további napokról is beszámolt: csütörtökön két csoportra osztva három tanórát látogattak, délután a BPW Hungary Kft.-be mentek üzemlátogatásra. Az általános cégbemutató után a cseh és magyar diákok megnézték az ottani tanműhelyt és a gyár területét.

Péntek délelőtt is tanórákra hívták a vendégeket a házigazdák, ebéd után pedig sport és kulturális rendezvényre: magyar népdalokat énekeltek a pedagógusok, Faludiné Lovas Henriette egyesületéből két pár táncbemutatóval készült, majd táncot tanítottak. Közös röplabdamérkőzéssel fejeződött be a nap: magyar és cseh diákok, tanárok játszottak vegyes csapatokban. Szombatra még az ajándékvásárlás maradt – délben indultak haza.

Az egyik bank, a Vas Vármegyei Közgyűlés és a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum is támogatta a rendezvényt.