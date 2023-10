A látogatás a szakmai ismeretek bővítését, a nemzetközi kapcsolatok kiépítését és az angolnyelv-tanulást is célozta. Tavaly novemberben az Erasmus+ program keretében jártak Csehországban a közgazdaságis diákok. Ott derült ki, hogy Kutná Hora városban az egyik magán-középiskolában a szombathelyihez hasonló profilú az oktatás. Partnerség alakul a két iskola között, amelynek első állomásaként cseh diákokat hívtak Szombathelyre. Szerdán fogadták a csoportot, délután városnézésre indultak – tudtuk meg Horváth Klaudiától. Az iskola nevelési igazgatóhelyettese elmondta: diákjaik és tanáraik közül is sokan részt vettek a programokon. Csütörtökön tanórákat látogattak, délután a BPW Hungary Kft.-be mentek üzemlátogatásra. Pénteken is tanórákra hívták a vendégeket, ebéd után pedig sport- és kulturális rendezvényre.