Egekben a garázsárak - Az autó egyre több, a hely pedig egyre kevesebb a városban

Néhány éve még garzonlakáshoz lehetett jutni azon az áron, amiért most garázst kínálnak a vármegyeszékhelyen. A havi bérleti díjak is jelentősen emelkedtek Vasban, országos szinten itt az egyik legmagasabbak az ingatlan.com elemzése alapján. A jelenség mögött feltételezhetően prózai ok áll: az autó egyre több, a hely pedig egyre kevesebb a városban, a parkolódíjak pedig jelentősen emelkedtek – aki tud, sajátba menekül.

Cseh-Egyed Bernadett

Forrás: Cseh Gábor

A pandémia legsúlyosabb időszakában némi megingást tapasztaltak a piacon: az ingyenes parkolás miatt visszafogottabb lett az eladó és kiadó garázsok, autóbeállók iránti kereslet, amely most visszatért és fokozódni látszik. A gépkocsiállomány évről-évre nő, több autónak kell a helyeken osztoznia – mondta Balogh László, az ingatlanportál gazdasági elemzője. Míg 2021 szeptemberében átlagosan 4,9 millió forintba került egy garázs Szombathelyen, addig rá egy évre már 6,8 millióba. Más nagyvárosokban is hasonló a tendencia: Debrecenben például 56 százalékkal 7 millió forintra, Győrben 48 százalékkal 6,2 millió forintra, Szegeden 73 százalékkal 8,4 millió forintra, Székesfehérváron 42 százalékkal 6,8 millió forintra nőtt a kínálatban szereplő garázsok átlagára. Kecskemét kivétel, ahol a 6 millió forintos ár lényegében stagnálást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Körbenéztünk a legfrissebb hirdetések között is: Szombathely belvárosában most például 6,7 millió forintot kérnek egy önálló helyrajzi számon található 14 négyzetméter alapterületű ingatlanért. A Széll Kálmán utcában egy - elektromos kapuval felszerelt - garázsért 8,5 milliót kellene fizetni, ez visszaosztva 607 ezer forintos négyzetméterárat jelent. Sárvár árai is vetekednek a fővároséval: 7,69 millió forintért hirdetnek egy 18 négyzetméter garázst a városközpontban év végi átadással. Az elemzés szerint a kiadó garázsok havidíja Szombathelyen és Veszprémben átlagosan 30, más vármegyeszékhelyeken 20-25 ezer forint. Ezzel az értékkel még egyes fővárosi kerületek árait is megelőzzük. Mi több: a hirdetések között két kiadó garázst is találtunk a Joskar-Ola lakótelepen, egyiket havi 32, a másikat 40 ezer forintért kínálják, egy Wesselényi utcai garázst pedig havi 35 ezer forintért adnak ki. A Parkerdő lakókertben, a Síp utcában, pedi egy 5 négyzetméteres parkolóhely 15 ezer forint. A szakértő szerint a garázsdráguláshoz az is hozzájárult, hogy az építőipari árrobbanás miatt az új építésű társasházak eladó parkolóhelyeinek bekerülési költsége is jelentősen növekedett.

