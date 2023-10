A Halloween itt kopogtat az ajtónkon és már itthon is nagy divat a kísérteties töklámpások készítése. Egészen zseniális alkotásokkal találkozhatunk a közösségi média felületeken, ezért arra gondoltunk, szívesen megmutatnánk a Vas vármegyeiek „faragó képességeit.” Várjuk a legkreatívabb, legfélelmetesebb, legviccesebb vagy legaranyosabb halloweeni tököt, amit valaha látott a világ!

Küldj fotót alkotásodról (akár többről is) a [email protected] e-mail címre! Kérjük a tárgy mezőben ez álljon: Halloweeni tökfaragás 2023. Ne felejtsd el megosztani a szellemes vagy ijesztő történetet is, ami a tök elkészülése mögött rejlik. Legyen szó egyszerű vagy bonyolult faragásról, minden képet szeretettel várunk! Beküldési határidő: november 2. A leginkább ötletes pályaművek bekerülnek a VAOL Best of Halloween fotóválogatásába.

Tökfaragó szerszámokat fel és induljon a móka! 🎃👻💫