Horváth Soma alpolgármester kiemelte: az önkormányzat félévente tart utcatakarítási akciót. Többletforrásokat biztosítottak a parkfenntartásra és a köztisztasági feladatok elvégzésére. - Az utcatakarítási akció lényege az, hogy a közterületfelügyelet bevonásával lezárjuk az érintett út-, és járdaszakaszokat, így a területeket komplexen ki tudják takarítani a SZOVA Zrt. és a SZOMPARK Kft. munkatársai. Az akció városszerte folyik, minden félévben más helyszíneken. Kiemelt terület a belváros, ahol napi szintű a köztisztasági program megvalósítása. Szeptemberben az Oladi lakótelepen voltak munkálatok, múlt héten a Derkovits lakótelepen és a Bem József utcában takarítottak, most pedig a Váci Mihály utcában.

Utóbbi a város egyik legszebb utcája a gyönyörű platánsorral, ugyanakkor az ősz beálltával folyamatosan hullanak a levelek, így van feladat van bőven. Az időjárás kedvező, így az útburkolati jelek megújítását, illetve a két szélső sávban a parkolóhelyek felfestését is el tudjuk végezni - mondta az alpolgármester, majd azt is hozzátette: huszonkét csatornafedél szintbe hozása - szükség esetén cseréje is - megtörténik önkormányzati forrásból. Októberben a 11-es Huszár úton, a Pázmány Péter körúton, a Bolyai János utcában, a Szent Gellért utcában és a Vörösmarty utcában zajlik a takarítás, október 23-a előtt a Széll Kálmán utca és a Király utca lesz soron, novemberben - az adventi vásár előtt - pedig a főtér és a belvárosi terek következnek.