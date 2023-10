A szeptemberi kéthetes toborzót követően huszonhét hallgatói csapat alakult, hogy Zaccmentő projekt néven a MATE és egy magyarországi üdítőgyár kezdeményezésére a következő hetekben ötleteket találjanak a kávézacc visszagyűjtésére. Többnyire szemétbe dobjuk ezt az egyébként ásványi anyagokban gazdag hulladékot, holott értékes alkotóelemeit akár a mezőgazdaság, élelmiszeripar, csomagolóanyag-gyártás, a gyógyszeripar vagy akár az üzemanyaggyártás is hasznosíthatná.

Népi szinten a kávézaccot mint szerves anyagot használják például a savas közeget kedvelő növények talajának táplálásához, mert elősegíti a talajban lévő hasznos mikroorganizmusok szaporodását, gazdag magnéziumban és kalciumban, bomlása során nitrogént bocsát ki. Zacckedvelő növény többek között az anyósnyelv, fokföldi ibolya, karácsonyi kaktusz, ciklámen, hortenzia.

Keverjük a zaccot a kerti földdel, és 3-4 havonta egyszer adjunk ilyen keveréket növényeink talajához. Szagsemlegesítő hatása miatt a kávézacc kiváló a nemkívántos rovarok távol tartására is, például elűzi a gyümölcslegyeket. A konyhai ételmaradékokból és elhalt növényekből álló komposzt minősége is feljavítható kávézaccal, ezáltal mi is hozzájárulhatunk a trágyaként használt komposzt talajszerkezetet javító összetételéhez.

Ipari szinten legnagyobb problémát a zacc begyűjtése, tárolása, valamint az összetevőinek a megőrzése jelenti, holott a piaci résztvevők tíz százaléka szeretné a zaccot hasznossá tenni, komposztálni. Ezekre a lehetőségekre keresnek november közepéig működőképes megoldást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói. Magyarországon a felnőttek nyolcvan százaléka kávéfogyasztó, évente 18 ezer tonna kávézacc keletkezik. A zacc megfelelő visszagyűjtése a vendéglátóipart és az idegenforgalmat is érdekelné, így a Zaccmentő projekt ötletei mindenképp fontosak a hulladék újrahasznosítása szempontjából.