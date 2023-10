Kamerafelvételek 41 perce

Este hatoltak be a cseszneki várba fiatalok, felvette a biztonsági kamera a tilos és veszélyes mutatványt

Sziklamászók hatoltak be a cseszneki várba. Nem először tették, de most ráadásul zárás után, a sötétben jutottak be az erődítménybe. Ez tilos és veszélyes. A nemrég korszerűsített biztonsági kamerarendszer felvételein jól látszanak, az intézmény üzemeltetője feljelentést fontolgat.

Forrás: cseszneki vár

„Nagy öröm számunkra, ha valaki érdeklődik az erődítményünk iránt. Viszont arra kérnénk mindenkit, hogy a várat kizárólag nyitvatartási időben látogassák meg" – hangsúlyozta Amberger Dániel várkapitány a veol.hu-nak annak kapcsán, hogy vasárnap este 19 óra körül négy fiatal illegálisan jutott be a cseszneki várba. A kamerafelvételeken jól látszik az arcuk, az is, hogy úgy nézelődtek, sétáltak, mintha ez szabad szórakozás lenne. Azonban a régi falak több része omlásveszélyes, az éjszakai díszvilágítás nem arra szolgál, hogy az egyenetlen, köves talajon biztonságosan lehessen a sötétben közlekedni. Ezúttal anyagi kárt nem okoztak, bár ez csak hajszálon múlott, s erkölcsit viszont annál inkább. Nem lenne jó ugyanis, ha mások is felbátorodnának, s ha itt ér valakit ilyen alkalommal baleset, az az idegenforgalmi szempontból népszerű vár hírének nagyon rosszat tenne. Valószínűleg a sziklamászást zárta ezzel a kalanddal négy srác, ami korántsem diákcsíny. Jól hangzik, hogy elfoglalták a várat, mert épp nem védték azt a végvári vitézek jelmezes leszármazottai, de nem viselkedtek lovagiasan, inkább alattomban besurranók, másoknak meggondolatlanul ártók. A várkapitány a veol.hu-nak elmondta, hogy szeretnék megelőzni a hasonló eseteket, és tudatni mindenkivel, hogy jó minőségűek kamerafelvételeik. Üzemeltetőjük feljelentést fontolgat. Teljes cikket ITT olvashatja!

