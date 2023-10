– Minek van egy nagy dézsa víz egy imaház közepén és miért mennek bele felnőtt emberek ruhában? Első olvasatra nem sok értelme van mindennek, pedig életünk egy meghatározó pontjáról van szó – magyarázza.

– Nem, nem különleges víz ez, ahogy szoktuk mondani, ugyanabból a csapból jön, amit a teához és a kávéhoz is használunk. Az egyediséget nem a használt eszközök, hanem az elkötelezett élet jelenti. – A baptista gyülekezetekben ugyanis nincs gyermekkeresztség, hanem amikor valaki eljut arra a döntésre, hogy megérti és elfogadja, hogy az életébe Krisztus kegyelme hoz értelmet, változást és megoldást, akkor hitvalló bemerítéssel erről vallást tesz az emberek előtt. A vízbe alámerülve szimbolikusan a régi elmúlik és az új ember támad fel, aki Teremtőjének képmására megújul.

– Most szeptemberben hat személy lépett erre az útra, ami a teljes közösség számára mindig örömünnep. A bemerítkezők elmondják, hogyan vált Krisztus a személyes barátjukká, életük Urává és Megváltójává, miért kérik a bemerítésüket, majd a jézusi mintát követve, amikor János alámerítette őt, maguk is hasonlóképp kötelezik el magukat Isten követésére nemcsak szívükben, de nyilvánosan is megvallva hitüket. Gyors szárítkozás után pedig áldáskérő imák következnek, majd együtt adunk hálát Istennek, mely során idén az ebben részt vevők külön is kérték, hogy hadd vezessék ők a gyülekezetet egy hálaadó énekkel. A lelkipásztor hozzátette:

– A valódi változás nem az, ami ebben a pillanatban történik a vízben, hanem az a naponkénti formálódás, ahogy Isten Lelke vezet, formál, igazít minket a vele való járás során. Krisztus kegyelmének elfogadása hoz új életet, majd ahogy egy kisgyermek is megtanul járni, beszélni, írni, olvasni, elsajátít egyéb képességeket, úgy növekedünk fel mi is az Istennel való személyes kapcsolaton keresztül. Ez a folyamat a mi igazi ünnepünk vasárnapról vasárnapra, aminek nem végcélja, csupán állomása a bemerítés.