A Green Jobs elnevezés azokat a szakmákat takarja, amelyek segítenek mérsékelni a negatív környezeti változások hatását és hozzájárulnak a fenntartható módon élő és az erőforrásokat hatékonyan felhasználó társadalom kialakításához. Éppen ezért a jövő legkeresettebb kompetenciái a Green Skills lesz, vagyis azok a képességek, tudás, ismeretek és hozzáállás, amelyek támogatják ezeknek a céloknak az elérését. A tervalapú gondolkodás (design thinking), a kreativitás, az alkalmazkodóképesség, a reziliencia és az empátia egyre nagyobb szerepet kapnak a jövőben.

A változások nyomán nemcsak új szakmák születnek majd és régiek tűnnek el, de be kell engedni a zöld gondolkodásmódot a hagyományos szakmákba is, illetve ehhez kell igazodni a szakképzés során is. Az Osztrák Gazdasági Kamara megbízásából készített felmérés szerint a fiatalok 75 százaléka már a környezetvédelmi vonatkozással is rendelkező szakmák iránt érdeklődik, így ehhez kell igazodnia a képzési kínálatnak is.

A Bécsi Gazdasági Kamara szerint a jövő egyik legkeresettebb szakembere az elektronikai technikus lesz, hiszen egyre több szakemberre van szükség a napelemes rendszerek, okosotthon-megoldások vagy elektromos autótöltők telepítéséhez. Bécsben jelenleg 1.345-en tanulják ezt a szakmát. Szintén egyike a jövő szakmáinak a vízvezeték- és gázszerelő, illetve az épületgépész, hiszen ők azok, akik klímabaráttá tudják alakítani az épületek hűtési és fűtési rendszerét – például hőszivattyúkkal és napkollektorokkal.

A speditőr szintén egy olyan szakma, akinek mindig lesz munkája, hiszen minden olyan vállalatnak szüksége van rájuk, amelyik árukkal kereskedik. Ráadásul a speditőrök pontosan tudják, hogyan lehet úgy összehangolni az áruk és alapanyagok beszerzését, szállítását és raktározását, hogy a lehető legkisebb legyen a folyamat ökológiai lábnyoma, az áruk minősége pedig változatlan maradjon.

Az osztrák főváros üzemeiben és gyáraiban jelenleg 15.087 ipari tanuló van szakmai gyakorlaton, ami 12,4 százalékkal több az előző évhez képest. A bécsi cégekhez az új tanévben 27 százalékkal több szakmunkástanuló jelentkezett, mint az előző tanévben.