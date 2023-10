Szombathely önkormányzata felé az első lakossági jelzések 2021. évben érkeztek arra vonatkozóan, hogy Szombathely belterületén vaddisznók jelenléte és károkozása tapasztalható. A vaddisznók belterületi megjelenésével kapcsolatos lakossági bejelentések kivétel nélkül Szombathely nyugati területeiről, a Csónakázótó környékéről, az oladi, valamint a parkerdei városrészről érkeztek. Ezek a területek egyaránt az Aranypatak Vadásztársasághoz tartoznak.

A bejelentésekben a lakók a vaddisznók által okozott károkról számoltak be, továbbá több bejelentés szerint félnek az esetenként támadólag is fellépő vadaktól, az érintett területen élők több esetben már félelemben mentek ki az utcára. Továbbá a helyi internetes portálok is gyakran közöltek olvasói videókat, beszámolókat a vaddisznók belterületi jelenlétéről.

A belterületi vaddisznók okozta problémák kezelésével, a vadak kilövésével megbízott vadász beszámolóit megvizsgálva, továbbá a belterületi vaddisznó észlelésekkel kapcsolatos lakossági bejelentések megnövekedő száma miatt az önkormányzat kezdeményezte több vadász bevonását a kárt okozó vadak kilövéséhez.