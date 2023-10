A kiállításon körbesétálva megbizonyosodhatunk róla, igazak a meghívón feltüntetett sorok: „A művész keresi a kiszáradt fák, ágak hibáit, megtalálja bennük azt a formát, amely különleges. Ezt fantáziája szerint tovább alakítja, csiszolja, beégeti a fába képzelt vonalait, ezáltal életre kel a kézzel fogható látvány.”

A tárlatot Kovács Gábor faragász nyitotta meg. – A fa az embernek az egész életében ott van, hiszen az élet elejét és végét szimbolizáló bölcső és a koporsó is fából van – fogalmazott beszédében, majd hozzátette: Zoltán állatmentéssel is foglalkozik, az első fából készült alkotása így nem egy művészi alkotás volt, hanem egy ketrec, amelyben madarakat tud szállítani. A ketrec megalkotásáról a művész nevelőapja, Imre beszélt a megnyitón, aki be is mutatta a tárgyat a közönségnek.

– Megmutattam Zolinak, mit hogyan kell megcsinálni, a ketrec pedig tökéletesen sikerült. Akkor még nem gondoltam, hogy a lelke ilyen szabadon fog szárnyalni, hogy a fát nemcsak használati tárgynak látja, hanem egy olyan hobbinak és szenvedélynek, amelybe belelát és -gondol mindent. A teljes, gyönyörű valóságot látjuk a fa elmúlása után, hiszen az alkotásokat figyelve elképzelhetjük, hogy egykor milyen csodás fák voltak, melyek ma már Zolika szobraiban élnek tovább – fogalmazott. A kiállítás nyitvatartási időben arborétumi belépőjeggyel megtekinthető.