Az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Program harmadik ütemében Hosszúpereszteg Önkéntes Tűzoltó Egyesülete sikeres pályázatának eredményeként 11 fát ültethettek el az egyre inkább közösségi térként funkcionáló parkban - olvasható a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Közösségi oldalán. Mint írják: az országos programban 2021-ben is nyert a falu 30 darab fát, akkor kezdték el a múzeumpark fásítását, de az óvoda udvarába, és a kerékpárút mellé is kerültek sorfák. A település szépítéséhez nagyban hozzájárul az országfásítási program. A most kapott 11 fával már majdnem teljes a parkot körül ölelő fasor. Az ültetés igazi közösségi esemény volt: kicsik és nagyok egyaránt ásót, lapátot, öntözőkannát ragadtak. Elismerések átadására is sor került, köszönetet mondtak azoknak, akik sokat tettek a település zöldítéséért.

A fácskák szakszerű ültetésében a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársa, Török Imre, a Vasvári Erdészeti Igazgatóságunk tervezője is részt vett és Dénes Károly erdésszel együtt faismertető előadást tartottak. Az új fasor tövébe pedig a helyi iskolások által festett mosolykövek kerültek. Gratulálunk Hosszúpereszteg Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete és a falu lelkes csapatának!

Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjának őszi időszakában 345 település 8.000 sorfát ültethet el. Vasban 29 település összesen 631 db sorfát nyert el a pályázaton, ezeket a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. november végéig szállítja ki. A program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület végzi, a szakszerű ültetéshez pedig az állami erdőgazdaságok, köztük a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai nyújtanak segítséget.