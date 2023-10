A kórus a Bartók Teremben koncerttel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a szeptember végén. A hangversenyen közreműködött a balogunyomi Bel Canto Énekegyüttes és a gyöngyösfalui Szent Márton-templom énekkara, valamint a karvezető iskolai együttese, a Kodály kórus is szerepelt a színpadon. Zongorán kísért Simkó Imréné, vezényelt Sándorfi Olga.

A Szombathelyi Pedagógus Kórus 1973. őszén alakult 26 női és 22 férfitaggal. A vezetésével Móricz Ivánt bízta meg az akkori oktatási osztály, aki nagy szeretettel és hozzáértéssel végezte a rábízott feladatot. Az együttes célja az volt, ami ma is, hogy a vox humanával, az emberi hanggal szebb tegyék mások és önmaguk életét is. Ennek fényében hetente találkozunk, és próbálunk boldogok lenni az éneklés által – mondta Sándorfi Olga.

Hozzátette, hogy a közösségi médiában is gyakran találkozhatunk ilyen felhívással: „Tudtad? Napi tíz perc énekléssel boldogabb és egészségesebb lehetsz!" – és ez nem tréfa, hanem pontosan így van.

Sándorfi Olga kilencedik éve vezetője a ma már nyugdíjasokból álló Pedagógus Kórusnak és az iskolások 60 fős Kodály kórusának is. A Pedagógus Kórusban előtte Hidas Gabriella, Lakner-Bognár Nóra és Bencsicsné Hajkó Gyöngyi voltak a karvezetők.

A kórus jelenleg tizenöt tagból áll, már nem vegyes, hanem női karként működünk. Sajnos a világjárvány következtében veszítettünk el tagokat. Az, hogy minden héten találkozhatunk és közösen énekelhetünk, közösen hozunk létre produktumot, ez önmagában is nagy boldogság számukra is és számomra is – tudtuk meg Sándorfi Olgától. – Próbálom színesebbé tenni a próbákat egy-egy új dallal, a repertoárunk bővítésével. Egyházi és kortárs műveket, népdal feldolgozásokat, népszerű slágereket egyaránt éneklünk. Sokat szerepelünk falunapokon, az adventi időszakban műsort adunk falvak templomaiban. A kórus egyik célja már alakulásakor is az volt, hogy a kistelepülésekre eljusson a kórusmuzsika.

A karvezető azt s elmondta: nem nagyon más az idősek és a gyerekek betanítása, a gyakorlás, a beéneklés, csak egy kicsit. Az a fő különbség, hogy az iskolásoknál (6-7-8. osztályosok) többet kell a magatartással foglalkozni, hogy egy kicsit jobban figyeljenek arra, amit csinálnak. A Pedagógus Kórus tagjai nyugdíjasok, a legidősebb köztük 82 éves, Langer Tivadarné Kicsu néni, aki alapító és máig oszlopos tag.

Mindig karvezetéssel akartam foglalkozni, ez volt az álmom. Gyerekkorom óta énekeltem kórusban, nagyon szerettem az együtt éneklést. Csodálattal néztem a karvezetőket, ahogy minden tekintet rájuk szegeződik, és azt követik, amit mutat – idézte fel Sándorfi Olga a saját indíttatásait. Szereti látni, ahogy a heteken, hónapokon át tartó gyakorlás után a kórus már tudja, mire gondol, és a kezére énekelve, az megvalósul ott a színpadon.

Azt tervezem folytatni, amit most csinálunk. A Paragvári iskolában minden évben két nagy hangversenyt rendeznek: egy adventit és egy tavaszi tanév zárót a Bartók Terem Színpadán, a gyerekek szüleinek mutatják meg, hogy abban az évben mit dolgoztak; mindig teltházasak ezek a koncertek. Szeretném, ha a Pedagógus Kórussal minden évben eljuthatnánk az országos találkozókra, fesztiválokra, és ott sikereket érjünk el – fogalmazta meg a jövőre nézve a karvezető. A gyerekekkel felléptek már a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjén is, és a Kodály kórus szerepet kap majd a szimfonikusok karácsonyi hangversenyén is.