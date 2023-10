– Én vagyok a felvezető – mosolyog Nagy Lászlóné, Marika néni, a Látássérültek Vas Vármegyei Egyesületének alelnöke –, mindenki fogja egymás vállát, így követnek, van zsinór is az asztalok között, hogy az is segítsen a haladásban és senki ne féljen, és én az asztaloknál majd mondom milyen feladatot kell végrehajtani. Várják a szimulációs feladatokra a Főkefe munkatársait is, mivel ők látássérülteket is foglalkoztatnak és ezáltal is érthetőbbé válik számukra a vakok világa. Az eseményre regisztráltak között vannak általános iskola felső tagozatos diákjai is, de a fiatalok többségét a szakközépiskolák és gimnáziumok tanulói teszik ki.

– Látássérült, ez tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom – magyarázza Bősze György –, ide tartoznak a gyengén látók, az alig látók és a vakok, a társadalom főleg ez utóbbi elnevezést használja, például ha ránéznek a kutyámra, Potterre, őt is vakvezető kutyának hívják és nem látássérült-vezető kutyának – állapítja meg jót derülve György, aki munkára is fogja Pottert, hiszen Györke-Szalai Szilvia, Felsőjánosfa falugondnoka vállalkozó szellemű, és szeretné kipróbálni a vakvezető kutyával lépcsőn történő közlekedést, természetesen bekötött szemmel. Bősze György mondja Potternek a vezényszavakat, és indul a közös menet felfelé az Agora lépcsőjén. – Először ijesztő volt – mesélte jókedvvel Szilvia az esemény után –, de a kutyára valóban teljes mértékben hagyatkozni lehet, minden lépcsőfok előtt jelzett, hogy lépni kell.