A szombathelyi jégkorongozás története 1939-ig nyúlik vissza, a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub 1991-ben alakult - ezt is felelevenítette Göncz Szabolcs ünnepi köszöntőjében. Az elnöktől megtudtuk: jelenleg 8 korosztályban összesen 180 igazolt versenyzőjük van. Hosszú és kihívásokkal teli út vezetett addig, amíg álmuk - a fedett jégcsarnok - megépült. Az alapkövet 2017 decemberében rakták le - akkor is, most is jelen volt Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője. A Tófürdő területéből vásárolt a sportszervezet 1,3 hektárt, így kezdődhetett el a beruházás. Az épület hasznos alapterülete 4330 négyzetméter, a jégfelület nagysága 30-szor 60 méteres. A nézőtereken 450-en, a komplexumban 1162-en férnek el. A beruházás 2,5 milliárd forintra rúgott, nagyrészt TAO-forrásból finanszírozták.