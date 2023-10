A szombathelyi illetőségű fiatal lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta: – Szüleim fontosnak tartották azt, hogy keresztény nevelést kapjunk a testvéremmel. Együtt mentünk el a vasárnapi szentmisékre és otthon is közösen imádkoztunk például étkezések előtt és után. De mindemellett fontos számomra a példamutatás is, nem csak a szavak. Gergely atya gimnázium után műszaki tanulmányokat folytatott, még általános iskolásként komolyabban elkezdett érdeklődni az informatika iránt. Ezért Győrött kezdett tanulni az egyetemen, viszont itt sem szakadt el a hittől, melyben segített az is, hogy katolikus kollégiumban lakott.

– A kollégiumban kurzusokat kellett felvenni, és egyik alkalommal már nem tudtam mást választani, mint az egyházjog kurzust. A kurzus végén az atya, aki tartotta, azt mondta nekünk, hogy különféle emberek vagyunk, különféle szakokról, de egy dolgot gondoljunk meg: hogy a hivatást, amit választottunk, tudjuk-e élethivatás-szerűen végezni. Nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy akkor mit éltem át, de ekkor szólított meg Isten, hogy nekem Őt kell szolgálni. Informatikusi képzettségemnek köszönhetően jelenleg is az ehhez kapcsolódó feladatok nagyobb része rám hárul, de ez így természetes. Felszentelése óta Gergely atya már nem csak szülővárosában, hanem több helyen másutt is mondott újmisét.

A miértre így válaszol: – Ez igazából két fő dolgon múlik: a meghíváson és hogy el tudom-e fogadni, ráérek-e. Ha valahova hívnak és el tudok menni, akkor szívesen megyek. Úgy vettem észre, hogy az embereknek fontos látni, hogy vannak még olyan fiatalok, akik el tudják kötelezni magukat a lelkipásztori hivatás mellett. Gergely atya jelenleg Sárváron végzi a szolgálatot. – Itt több atyával együtt látjuk el a feladatokat, megosztva azokat egymással – számol be.

– Lehetőségem van itt a különböző tevékenységek ellátásának begyakorlására. Mivel Sárvárra a püspök atya három új papot küldött, így egyelőre még a közösségek tekintetében a feltérképezés, az igények megismerése zajlik, de igyekszünk többen is a papok közül jelen lenni ezekben a közösségekben. Beszélgetésünk végén nem hagyhattam ki: okozott-e, okoz-e problémát, hogy Gergely atya neve azonos egy népszerű muzsikus-énekesével?

– Igen, hallottam róla, hogy van egy ilyen nevű énekes is, de nem ismerjük egymást, nincs rokoni kapcsolat közöttünk. Néha előfordul, hogy a közösségi médiában engem szólítanak meg helyette, de általában sikerül tisztáznom, hogy nem engem keresnek. Bár volt olyan is, amikor ez nem sikerült, és az illető nagyon erősködött, hogy a legutóbbi koncertemen találkoztunk.