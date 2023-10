A csuklón viselhető és nyakba is akasztható az a jelzőeszköz, amit a 65 év felettiek ingyenesen igényelhetnek - tájékoztatott Jagodits Zsuzsanna diplomás szociális ápoló, coach, a Gondosóra program szombathelyi önkéntese. - Végtelenül könnyedén használható eszközről van szó, amin mindössze egyetlenegy gomb található. Különlegessége, hogy kétirányú kommunikációra alkalmas.

Ha valaki veszélyhelyzetbe kerül, megnyomja a gombot, és a Gondosóra 0-24 órás diszpécserszolgálatánál fogadják hívását, kérdéseket tesznek fel, hogy segíthessenek – avatott be a kormány által indított program részleteibe Jagodits Zsuzsanna. Hozzátette: az óra biztonságot és megnyugvást jelenthet a családtagok számára is. Egy kontaktszemélyt ugyanis az időseknek meg kell adniuk, hogy baj esetén őket is értesíthessék. Így ha az utcán bárki rosszul lesz, iratai nincsenek nála, de az órát viseli, egy gombnyomással tulajdonképpen a hozzátartozót is értesítik.

Az igényfelmérés már Szombathelyen is megkezdődött: az Európában egyedülállónak számító programban a jelzőeszközre a gondosora.hu oldalon keresztül is lehet regisztrálni – tudtuk meg Jagodits Zsuzsannától. Az önkéntesek telefonon veszik fel a kapcsolatot a 65 év felettiekkel.