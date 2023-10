Hatodik alkalommal szervezi meg a Hegyháti Tájolót Vasvár és térsége. Szombaton hét település várja a Vasi-Hegyhát Naturpark eseményére a látogatókat.

- Négy önkormányzattal együttműködve indult hat éve a program, ezek köre évről évre bővül. A nyitott pinceprogramok keretében a szőlőhegyek világa ismerhető meg, emellett az önkormányzatok és civil szervezetek helyi attrakcióikat mutatják be az érdeklődőknek. A rendezvény közösségi szerveződésű -mondta elöljáróban Debreceniné Késmárky Flóra, a marketingért felelő Vidéki Értékturizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Forrás: Vasi Hegyhát- Rábamente Turisztikai Egyesület

Hozzátette: a Hegyháti Tájoló szombati napja ismét gazdag lesz programokban. Az események 10 órától kezdődnek Döröske kivételével. Itt a gyalogos túra már fél 9-től rajtol. A szervező a teljesség igénye nélkül sorolta is az ajánlatokat: kürtöskalács sütés és kertmozi Csehi ajánlata, de a szőlőhegyen is tartanak hegyi pikniket, gesztenyesütéssel. Ide két irányból autóbusszal szállítják az érdeklődőket, előzetes jelentkezés alapján. Döröskén a hegyháti túra mellett délután dr. Illés Péter a tájfenntartó szőlőhegyi gazdálkodásról tart majd előadást és a Mérlegmúzeum is kitárja kapuit. Gersekaráton a Karát-hegyre várják az érdeklődőket, 14 órától pedig szüreti felvonulás is indul. Olaszfán a a Zsák-hegyen nyitott pince program az ajánlat , ahol helyi termelők mutatják be portékáikat. Itt a közös naplemente nézést sem szabad kihagyni. Oszkón a hegyről gombatúra indul Kalauz József gombaszakellenőr vezetésével, amelyre előregisztrációt várnak. Lesz kézműves foglalkozás, pajtamustra és borkóstolás is. Petőmihályfán két hegyi pince nyitja ki kapuit, az egyikben például feketeribizlis finomságok ízlelhetők majd. Vasváron a domonkos kolostor pincéi tekinthetők meg, továbbá mézbor kóstolható, az egykori káptalani templomhoz pedig vezetett túra indul. 13 órakor a Békeház udvaráról rajtol egy kerékpártúra, amelynek útvonala az egymáshoz közeli hegyi helyszíneket köti össze.

- A tájoló komoly vidékfejlesztési folyamatokat indított el a térségben, például a turisztikai szálláshelyek esetében - mondta a turisztikai szakember.

A szálláshelyek hiánya ugyanis több éves probléma volt a térségben. A rendezvény jó lehetőség a már meglévő falusi szálláshelyek, apartmanok számára újabb vendégek fogadására. A program a Hegyhát turisztikai brand-építését ugyancsak támogatja azzal az üzenettel: a szőlőhegyek világa újat, többet, másabbat kínál az erre járóknak az általuk másutt megtapasztaltakhoz képest. A nyugalom, a természetközeliség manapság különösen vonzó hívószónak bizonyul a turizmusban.

A hegyháti településeket a szőlőhegyek kulturális és természeti öröksége, értéke szervesen összekapcsolja. A szőlőhegyek világa a turizmus számára is vonzó lehet, erre alapozták a Hegyháti Tájoló ötletét hat éve. A rendezvényen a szelíd turizmus vezetett biciklis- és gyalogtúrákkal van jelen idén is, de a gasztronómia ugyancsak főszerepet kap étel-, és borkóstolókkal.

– A környezetbarát túrák új, eddig a résztvevők számára nem tapasztalt élményeket kínálnak – hangsúlyozta Debreceniné Késmárky Flóra.

Céljuk az, hogy a helyieket minél nagyobb számban vonják be közreműködőként, programgazdaként. Az ideérkezők ezért valóban otthon érezhetik majd magukat idén is az itt tapasztalt vendégszeretetnek köszönhetően. A Hegyháti Tájolóra a térségben élőket is várják.

– Olyan sűrű programot szerveztünk, hogy aki itt lesz, az rövid idő alatt szinte teljesen megismerkedhet a Vasi Hegyhát színe-javával – summázta a Hegyháti Tájolóról szóló tájékoztató zárásaként a szervező.