- Tegnapelőtt a szemkilövető Gyurcsány Ferenc a sleppjével együtt bevonult a szombathelyi városházára. Valahogy így vonulhatott be Claudius császár is annak idején a meghódított Savariába – jelentette ki Hende Csaba a szombathelyi polgármesteri hivatal előtt. Mellette a Fidesz-KDNP közgyűlési frakció tagjai álltak, kezükben a szerdai DK-s egyeztetésen készített fotókat tartották. Mint arról lapunk is beszámolt: Gyurcsány Ferencet és a DK országgyűlési frakcióját a polgármesteri hivatalban fogadta Nemény András.

Emlékeztetett: a Fidesz-frakció hónapokkal ezelőtt tájékoztatta a közvéleményt a Gyurcsány Ferenc és Nemény András közötti egyeztetésre, amit akkor heves tiltakozással fogadtak baloldalon.

- Mostanra azonban kibújt a szög a zsákból. Magyarországon egyértelmű a belpolitikai helyzet: a Fidesz-KDNP kormány leváltása még hosszú ideig teljesen illuzórikus, ebben minden komoly elemző egyetért. Ugyanakkor a baloldalon a törpeszervezetek között óriási harc folyik azért, ki lesz a fő törpe – fogalmazott a politikus. Majd úgy folytatta: - A legnagyobb törpe, a Demokratikus Koalíció nevű Gyurcsány-párt kiásta a csatabárdot, és befenyített mindenkit a baloldalon: csak az maradhat „életben”, aki nyakába veszi a gyurcsányi igát és hajlandó húzni a szekeret, ahol a bakon Gyurcsány Ferenc ül.

Hende Csaba úgy látja: Nemény András mindenáron meg akarja őrizni polgármesteri székét. Az 1 százalékos MSZP politikusaként nem maradt más választása, mint hogy behódoljon Gyurcsány Ferencnek. Az országgyűlési képviselő utalt arra is, nem helyén való, hogy egy országgyűlési párt frakciócsoportja értekezik a város polgárainak házában, a városházán. Szerinte Gyurcsány Szombathelyt a bástyájának szánja, ahonnan folyamatos rohamokat tud majd indítani a kormány ellen. Ismét megerősítette: akik Nemény Andrásra adják a szavazatukat, valójában Gyurcsány Ferencet fogják kapni. - A politikának vastörvényei vannak. Vaslogika alapján működik: a barátom barátja a barátom, az ellenségem barátja pedig az ellenségem – húzta alá Hende Csaba. Ez alapján arra kérte a szombathelyieket, bizalmukat ne vessék Nemény Andrásba mindannyiunk közös érdekében.