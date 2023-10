Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Az Alkotó ma 18.50, vasárnap 17.15 – Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom ma 15.10 – Magyarázat mindenre ma 19.00, 21.35, vasárnap 18.30, 20.00 – Dzsungelhajsza ma 16.50 – Fűrész X ma 22.00 – André Rieu: Körülölel a szeretet vasárnap 15.00 – Mancs őrjárat: A szuperfilm vasárnap 15.30 – Rolling Stones – Sweet Summer Sun 19.00 Cinema City (Savaria Plaza): Magyarázat mindenre 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Mancs őrjárat: A szuperfilm 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 – Fűrész X ma 22.00, 22.30 – Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom 18.00 – Apró hősök – Kalandos vizeken 10.45, 13.45 – Kísértés ma 22.15 – Az Alkotó 11.00, 14.50, 19.30 – Feláldozh4tók 20.00, ma 22.15-kor is – Miután annyi minden történt 17.30 – Szeánsz Velencében 15.45, 20.15 – Bazi nagy görög lagzi 3. 12.45 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Mancs őrjárat: A szuperfilm 15.00 – Az Alkotó ma 17.00, vasárnap 19.10 – Szeánsz Velencében ma 19.45, vasárnap 17.00 – Fűrész X ma 22.00 Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Alibi. com 2. ma 17.00, vasárnap 16.00 – Az Alkotó ma 19.00, vasárnap 18.00 Celldömölk, KMKK Art mozi: Bazi nagy görög lagzi 3. ma 14.30 – Magyarázat mindenre ma 16.15 – Ahol a sötétség lakozik ma 19.00 – Fűrész X ma 22.00 Bükfürdő, Funcity: Tehu – Egy kis teve nagy kalandjai ma 9.50 – Ricsi a gólya és az elveszett kincs rejtélye ma 12.00 – Gran Turismo ma 14.00 – Az Alkotó ma 17.00 –Megtorlás ma 19.30 – Dzsungel-mentőakció 2. vasárnap 9.50 – Apró hősök – Kalandos vizeken vasárnap 12.00 – Bazi nagy görög lagzi 3. vasárnap 14.00 – Alibi. com 2. vasárnap 16.00 – A védelmező 3. vasárnap 18.00