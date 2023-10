Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Cicaverzum 21.55 (magyar romantikus vígjáték) A harmincéves Fáni – Törőcsik Franciska – menekül a szerelemtől, hiszen ha megtetszik neki egy férfi, azonnal a halálát vizionálja. Környezete hiába próbálja összehozni valakivel, ő inkább a magányt választja, és a munkájára koncentrál. Amikor egy napon egy rejtélyes fekete Macska kezd el udvarolni neki, akinek a búgó hangját (Patkós Márton) csak ő hallja, minden megváltozik. Fáni annyira a Macska hatása alá kerül, hogy azt is elhiszi, ez az igaz szerelem. A szokatlan románc egyre különösebb fordulatokat vesz, mígnem Fáni a manipulatív Macska miatt olyan mélyre kerül, hogy majdnem mindent elveszít, ami addig fontos volt neki. De vajon mit szól a „tündérmeséhez” Mihály (Polgár Csaba), a Macska sármos gazdája? – Trollok: Együtt a banda 16.10 (amerikai animációs film) Kétfilmnyi igaz barátság és fáradhatatlan flörtölés után Pipacs és Ágas végre hivatalosan egy pár (#ágpacs)! Ahogy egyre jobban megismerik egymást, Pipacs rájön, hogy Ágasnak van egy titok a múltjában. Régen tagja volt négy fivérével Pipacs kedvenc fiúbandájának, a BroZone-nak. A BroZone feloszlott, még mikor Ágas kisbaba volt, és a család is szétszakadt, és Ágas azóta nem is látta a fivéreit. Ám amikor Ágas bátyját, Floydot a zenei tehetségéért elrabolja egy gonosz popsztár páros – Bársony és Furnér –, Ágas és Pipacs nekivágnak a rögös és érzelmes útnak, hogy újból összehozzák a többi fivért, és megmentsék Floydot attól a sorstól, ami rosszabb még a popkulturális feledésbe merülésnél is. Az új családi, animációs vígjáték természetesen hozza a Trollok-filmek védjegyének számító új és klasszikus popslágerek látványos és bulis felvonultatását.