A projekt nyitórendezvényét, ami egyúttal az intézményt bemutató sajtótájékoztatónak is helyet adott, szerdán reggel tartották meg a Püspöki Palotában. A programon dr. Székely János megyéspüspök elmondta: bár egy kisgyermek számára a legnagyobb ajándék, ha a születése utáni hónapokban és években az édesanyjával tölthet el minél több időt, mégis akadnak olyan élethelyzetek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy az édesanya óvodás koráig otthon maradjon a gyermekével. Ilyen helyzetben szeretne a most épülő bölcsőde is segíteni.

- Egy gyermek ha hitben, a hit hangulatában kicsi énekekkel, imákkal, gyertyagyújtással, karácsonnyal, húsvéttal tud felnőni, azzal rengeteget tehetünk a lelki fejlődéséért. Ezt tudja pluszban adni egy egyházi bölcsőde az általános bölcsődei szolgáltatáshoz képest – fogalmazott. Azt is elmondta: az egyházmegyei tulajdonú ingatlanon megépülő intézménnyel az oktatás-nevelés teljes palettáját, a bölcsődétől a főiskoláig le tudják fedni. Hozzátette, az állami projektben megvalósuló beruházás mellett az Egyházmegye szeretne az idősek felé is még inkább nyitni, így januártól átveszik a Gagarin úti és a táplánszentkereszti idősek otthona fenntartását.