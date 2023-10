Elstartolt a 2023-as Országos Jótékonysági Vadászat Vas vármegyei felajánlásainak gyűjtése! Idén a Stüszi Lőtér csapata által szervezett Remete István Emlékverseny bevétele kerül be először a szimbolikus adománygyűjtő ládába, melynek kedvezményezettje most is a Markusovszky Kórház Gyermekosztálya lesz. Tavaly közel 7 millió forint gyűlt össze az akcióban, reméljük idén is sikerül sok jótékony adományozót megszólítani - írta hivatalos közösségi oldalán Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke.