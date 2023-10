Meséljük el a gyermeknek, hogy mi fog történni: azt, hogy egy picit keserű cseppecskét teszünk az orrába a cseppentővel vagy orrszívóval kitisztítjuk az orrát. Mondjuk el, hogy utána jobban fogja érezni magát. Mutassuk meg magunkon, hogy odafigyeléssel gyengéden és gyorsan lehet cseppenteni, orrot tisztítani – anyának, apának sem fáj, sőt, jól viselhető a cseppentés. A kedvenc babájával, plüssállatával is játsszuk el az orrcseppezés, orrszívás menetét! Nagyobb gyermekeknél – két-hároméves kortól – adjunk feladatot a kivitelezésben, például kapcsolja be ő a porszívót, tartsa ő az orrához a szívót, a cseppentőt! Azzal, hogy a kezébe adjuk az irányítást, azt érezheti, hogy valóban érte történnek a dolgok és nem ellene. (Az orrszívás közben a sírás leginkább azzal függ össze, hogy meg kell hozzá fogni a gyermeket.) Előfordulhat az is, hogy a porszívó hangjától fél, de aki a születésétől megszokja ezt a hangot, jellemzően nem sír.) Fontos, hogy biztonságot sugárzóan, nyugodt mozdulatokkal, békés környezetben végezzük a folyamatot! A legfontosabb, hogy dicsérjük meg gyermekünket, ha elkészültünk!