Ahogy arról tegnap reggel beszámoltunk, részleges holdfogyatkozásnak lehettünk tanúi október 28-án, szombaton este. Az időjárási viszonyok is kedveztek, hogy jól lehessen látni az amúgy ritka égi jelenséget, hiszen meglehetősen tiszta volt az ég. Olvasónk, Lakotárné Lőrincz Edit meg is örökítette a részleges holdfogyatkozást, így aki lemaradt volna róla is gyönyörködhet benne.

Fotó: Olvasó/Lakotárné Lőrincz Edit