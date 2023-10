A Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó alapította 2003-ban, hogy elismerést kapjanak a magyar értelmiség eredményei, és pártoktól függetlenül megerősítsék a tudomány, a kultúra értékeit. A Prima Primissima díj 2005-ben egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, azóta adják át Vas vármegyében is ezt az elismerést. Az idei gála november 25-én 17.30-kor kezdődik a Weöres Sándor Színházban.

A közönségszavazás segítésére lapunkban október 30-tól november 11-ig bemutatjuk a jelölteket, a Közönségdíjasra és az Ifjúsági különdíjasra is kétféle módon lehet voksolni. A Vas Népéből ki lehet majd vágni a szavazószelvényeket, és postai úton beküldeni szerkesztőségünkbe. A szelvények november 20-ig jelennek meg a printben, és ezeket postára adni vagy a szerkesztőségünkben (Szombathely, Széll Kálmán utca 40.) leadni is november 20-ig lehet, illetve az ügyfélszolgálati irodában november 22-ig. A vaol.hu-ra november 11-én reggel (az utolsó jelölt megjelenésével egyidejűleg) felkerül az összes jelölt, és elindul a szavazás. Indul egy Prima rovat fül a vaol. hu felületen, ott megtalálják valamennyi jelöltet, és ott lehet szavazni is. Az eredmény november 21-én 12 óráig lesz látható, utána már nem. A szavazatokat november 23-án összesítik.

Az Ifjúsági különdíjasra csak online lehet szavazni: november 11-től 22. éjfélig. A vaol.hu Prima rovatán belül lesz egy külön fül, olvasóink ott találják meg a két jelöltről szóló cikket és videót, itt tudnak szavazni is. Ennek a szavazásnak az eredményét november 21-én 12 óráig lehet látni, utána már nem. Az összesítés 23-án zajlik majd.

Az idei Prima Közönségdíj jelöltjei (a kategóriagyőztesek): magyar irodalom – Balló László, magyar színház-, film- és táncművészet – Prikazovics Ferenc, magyar képző- és iparművészet – Bíró Sándor, magyar tudomány – Dr. Kovács Antal, magyar oktatás és köznevelés – Horváth Barnabásné, magyar építészet – Tölgyesi Ernőné, magyar ismeretterjesztés és média – Varga Zsolt, magyar sport – Perl Zoltán, magyar népművészet és közművelődés – Horváth Győző, magyar zeneművészet – Pintér Róbert. Az Ifjúsági Különdíj jelöltjei: Simon Ádám és Hóbor Zalán − közülük választhat a közönség.

A VOSZ vasi szervezete által odaítélt Prima díjakat, az olvasóink által megszavazott Prima közönségdíjat és az Ifjúsági Különdíjat november 25-én 17.30-tól adják át a Weöres Sándor Színházban. A gálán bemutatják majd a 2023. év Vármegyei Vállalkozóit: Baranyai Andrást (Fabrika 2000+ Kft.), Komáromi Angélát (Laguna Lakástextil Kft.), Virágh Józsefet (Akmé Kft.), ifj. Kuntner Istvánt (Campbell Marson Hungary Kft.), Szélessy Zoltánt (Szélessy Zoltán E. V.); a 2023. Év Vállalkozóját, Mercs Pétert (Kámon-Hús Kft.); valamint a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díj nyerteseit: Takács Gyula plébánost, Pohánka Editet, a PontMás Alapítvány elnökét és Nagy Ferenc Gábort, az NFG Sport Klub Alapítvány alapítóját.

A vármegyei Prima-rendezvényről Szárnyas János, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) vasi elnöke elöljáróban elmondta: – Az elmúlt napokban a már elkészült kisfilmeket végignézve büszkeséggel töltött el, hogy a bőséges választékból a Vas vármegyei elnökség kiváló kategóriagyőzteseket választott. Kívánom a jelölteknek és a későbbi győzteseknek, hogy munkásságukat ezt követően is ugyanolyan lelkesedéssel tegyék a közösségük megelégedésére, hogy ezzel is színt vigyenek a mindennapokba. Remélem, hogy a jelöltjeinkre minél több támogató szavazat érkezik, ezzel is elismerve eddigi eredményeiket és megerősítve, hogy az érték, amit teremtettek, példaértékű mindenki számára!