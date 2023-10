Volt szerencsém néhány éve - egészen pontosan 2018 nyarán - Horvátországban tartózkodni akkor, amikor a horvátok a franciákkal játszották a döntőt a labdarúgó világbajnokságon. Emlékszem mindenki futball-lázban égett, az aranylabdás Luca Modric mezét öltötte magára a kocsmában a sokat megélt csapos, a boltban a dundi csemegepultos, a szikár banki alkalmazott, a legnagyobb fanatikusokról nem is beszélve. Magyarországon is elindult valami, a minap láttam Vera nénit - aki lehet vagy hatvanöt éves - "mackófölsőben" állni a buszmegállóban. Éppen háttal volt, így könnyen el tudtam olvasni: Szoboszlai, Hungary. Talán ő is készül a jövő heti EB-selejtezőre, merthogy mi sok ezren, biztosan.