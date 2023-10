Ők öten éppen negyven éve, 1983 őszén, kora telén születtek. Együtt jártak bölcsibe és talán oviba is, de az egészen biztos, az általános iskolát – az ódon falak között – együtt küzdötték végig. Emlékszem, kisgyermekként közülük kettőnek, de lehet, hogy háromnak is ugyanolyan szemüvege volt: egyik lencséje ragtapasszal takart, a szára rugós, ami a fület egy picit meghajtotta. Ha az a szemüveg szóba kerül, ma is jókat derülnek rajta. Barátságuk négy évtized múltán is megmaradt, így nem volt kérdés, a kerek születésnapot együtt is megünneplik. Először Spanyolhonba indultak futballmeccsre, de végül a magyar–szerb mellett döntöttek. Nem bánták, mert ahogy a magyar válogatottnak, úgy nekik is mérföldkő volt a szombat este. Ráadásul hazai pályán.