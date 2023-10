Végre péntek – mondja a gyermek, arcán mosoly miközben iskolába halad –, anya, az angoltankönyvben olvastam egy szöveget, amitől eldobod az agyad. Képzeld, anya, a világ sok országában esznek bogarat, például szöcskét, mert azt viszonylag könnyű begyűjteni, és az íze is jó, olyan, mintha mogyorót ennél, fehérjében gazdag, sok szénhidrátot, vitamint, vasat, ásványi anyagokat tartalmaz, és van olyan rovar is, aminek alma- vagy szalonnaíze van. Hm, bólogatok álmosan, és ő folytatja: – Viszont a piros színű rovar mérgező, megenni tilos!, és e témában kora reggel vitát nem is nyitok. Az angol házi feladattal és szövegfordítással egészen jól áll a kölyök, nekem pedig eszembe jut a régi közmondás: szépen énekel, mint őszkor a tücsök.