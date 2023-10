Október van? Igen. Tényleg? Igen. Lassan már vége is, holnap már 27-ét írjuk. Akkor tölti be az ötödik életévét a kislányom! – állt meg egy pillanatra kezében a forró tejjel – épp úgy, mint akit leforráztak – a pultos lány. Az egyik belvárosi pékségben zajló beszélgetésnek tegnap váltam akaratlanul is szem és fültanújává. A dolgozók rémálma ez: a mindennapi rohanásban elfelejteni a családi ünnepnapot, évfordulót, születésnapot, névnapot. S nem azért, mert nem fontos számunkra, hanem mert azt sem tudjuk, hogy éppen mely hónap hányadik napját írják. Százfelé kell figyelni: ezt kérik az óvodában, azt meg az iskolában. Megvan az ebédhez az étkezési kártya? Befizettünk minden számlát? Határidők hosszú sora munkahelyen, s otthon egyaránt… Isten éltesse a kislányt!