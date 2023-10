Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Apró hősök – Kalandos vizeken 16.45 (francia animációs fantasy) – Az Alkotó 18.40 (amerikai sci-fi) – Varrat 21.30 (dokumentumfilm) – Exhibition on Screen: Mary Cassatt – A Modern Nő portréja 14.15 (angol életrajzi film) – Aranyéveink – Végül újrakezdjük? 16.00 (svájci–dán vígjáték) – A csodák könyve 17.50 (francia dráma; Egy gyerekét egyedül nevelő anya élete fenekestül felfordul, amikor a 12 éves fia egy balesetet követően kómába esik. Az édesanya a srác holmijai között rátalál egy világvégelistára, amiket a fiú az életében szeretett volna teljesíteni. Az anya hirtelen ötlettől vezérelve útra kel, hogy Franciaországtól Japánig a világ különböző pontjain élete kalandját élje át, és szentül hiszi, hogy ha teljesíti a lista feladatait, fia is felébred a kómából. A feladatok igazi önismereti úttá válnak, ahol az anya rádöbben az élet igazi szépségeire, és arra, hogy csak az igazán fontos dolgok számítanak.) Cinema City (Savaria Plaza): Apró hősök – Kalandos vizeken 16.30 (francia animációs fantasy) – Kísértés 20.30 (lengyel thriller; A vonzó és ambiciózus Inez mindig is arról álmodott, hogy újságíró lesz. Egy nap lehetőséget kap, hogy első megbízásként három napig kövessen egy híres futballsztárt és tudjon meg róla minél többet, hogy cikket írjon róla. A pazar, fényűző életmódot élő Maksról kiderül, egy nyugtalanítóan titokzatos fickó. A dolog veszélyes fordulatot vesz.) – Az Alkotó 15.10, 17.50, 20.30 (amerikai sci-fi) – Feláldozh4- tók 18.10, 20.15 (amerikai akciófilm) – Miután annyi minden történt 14.10, 18.30 (amerikai romantikus dráma) – Szeánsz Velencében 15.00, 17.15, 19.30 (amerikai–angol krimi) – Bazi nagy görög lagzi 3. 16.10 (amerikai vígjáték) – Ricsi a gólya és az elveszett kincs rejtélye 13.10 (belga–német–norvég animációs film) – Oppenheimer 13.00 (amerikai életrajzi dráma) Celldömölk, KMKK Art mozi: A célpont 17.00 (francia–német thriller) – A védelmező 3. 19.15 (amerikai akciófilm)