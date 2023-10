„A közepesnél jobb termés várható az idén, amely menynyiségben is, és még inkább minőségben jelent majd előrelépést a tavalyi aszályos év után. A csapadékos tavasz és nyár miatt szépen ki tudtak telni a szemek a csonthéj kialakulásáig, ezért sok dió van a fákon, és nagy méretűek” – írta szeptemberi prognózisában a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Jól kitelt gerezdekről, megfelelő gyümölcsméretről és szép színű dióról számol be a gazdálkodó is – soha rosszabbat – mondja a termésről.

– Tavaly aszály, az idén nagyon jó, csapadékos tavaszunk volt, ami azért fontos a diónak, mert június 30-ig alakul ki a csonthéj. Ha nem kap elég csapadékot a fa, akkor a csonthéj apró marad, míg a nagy csonthéjban nagy magok helyezkednek el. Fontos még, hogy a megfelelő növényvédelemmel meg tudtuk óvni a diót az esős időben a baktériumoktól, a gombáktól és a kártevőktől, mint például a dióburok-fúrólégytől. Utóbbi augusztusban támad, de az idén ez sem okozott akkora problémát: a tavalyi szárazság miatt a száraz földben a petéi nem tudtak áttelelni. A talajmaró használata, ezzel a föld mozgatása is csökkenti a peték számát. Most nem pusztítottak a tavaszi fagyok sem. Összességében a mennyiséggel és a minőséggel is elégedettek lehetünk, jó év az idei – mondja a gazda.