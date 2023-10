– Elektronikai ipar gépipar nélkül nem létezik. A gépipari tudás elengedhetetlen a legmodernebb gyártótechnológiáknál is. Elvárás azonban, hogy ezeket az alapokat bővítsük elektronikai és informatikai tudással is – ezt már Takács Balázs, a TDK Hungary Components Kft. ügyvezető igazgatója jelentette ki, utalva az iskolával 2017-ben kezdődött együttműködésükre. Akkor kezdtek dolgozni a TDK Oktató Központ óraadói az iskolában. Három évvel később indult el az első duális szakképzéses osztály, és jelenleg mintegy negyvenen tanulnak ebben a formában. Az ipari szerviztechnikusok gépészeti, elektronikai és informatikai ismeretekkel is rendelkeznek, ami az új, modern gyártástechnológiákhoz elengedhetetlen. (A leírás szerint magas automatizáltságú gyártóüzemekben az egyes gyártóberendezések karbantartási, hibakeresési, javítási, programozási és építési feladatait végzik. Nagy felkészültségű szervizszakemberek az ipari termelő egységek számára.) Takács Balázs arról is beszélt, hogy az együttműködés folytatódik: a vállalatcsoport további beruházásokat tervez Szombathelyen: termékportfólióját és gyártókapacitásainak körét is bővíti a következő években.

Az átadó ünnepségen részt vett Szentgyörgyvári Róbert, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja és 12. évfolyamos duális ipari szerviztechnikus diákok is.

A sajtótájékoztatót követően a tanterem padjaiban helyet foglaló diákok és a sajtó képviselői egy kisfilmet nézve megismerhették a TDK egy fiatal, gépbeállítóból folyamatmérnökké előlépett munkatársának, Tóth Tamásnak a karriertörténetét és fiataloknak szánt jó tanácsait. A tervek szerint mostani tanterem-felújítást a Gépipariban a gyakorlati oktatóterem felújítása követi majd.