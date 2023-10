Mindhárom település megbecsüli a szépkorúakat – az idősek tiszteletére szombaton mindenhol ünnepségeket szerveztek. A kemenessömjéni nyugdíjasok közül 54-en összegyűltek, hogy meghallgassák Hajba Andrást, aki énekelt.

Forrás: Ohr Tibor

Zenével, verssel, vendéglátással is fogadták őket a felújított kultúrházban. Simaságon az 50 éves házassági évfordulósokat köszöntötték először, majd felléptek a sárvári mazsorettek, a séi citerazenekar és operettslágereket is hallhatott a közönség. Nemesládonyban több mint ötven embert megvendégeltek szombaton. Verssel, színdarabbal, zenés műsorral is megtisztelték őket. Ágh Péter a látogatások kapcsán kiemelte: megtiszteltetés volt személyesen kifejezni nagyrabecsülését.