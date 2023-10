A megvalósítási dátumokból kitűnik: a projektet éppen olyan időszakban kellett végigvinni, ami a közösségeket sújtotta leginkább. A Covid–19-világjárvány következtében a közösségi tereket be kellett zárni, lehetetlenek voltak az összejövetelek. Ez is indokolta, hogy a projekt egy részét virtuálisan, online kellett lebonyolítani. A közösségi akciók, rendezvények, fórumok, kiállítások létrehozása rengeteg kihívással járt, de a pályázat fizikai zárásának idő- pontjáig sikerült valamennyi indikátort teljesíteni. Nemcsak aktivitások jellemzik a projekt életét, hanem eszközbeszerzések és különböző fejlesztések is. Ide sorolhatók a különböző formális és nem formális képzések, az egymástól tanulás alkalmai, közösségi oldal létrehozása és működtetése, honlapfejlesztés kifejezetten közösségi megjelenés céljával.

– A település különböző pontjaira új hirdetőtáblák készültek, valamint közösségi információs pontot is kialakítottunk. Közösségi akciók keretében voltak szomszédolások, találkozók, bemutatók. A fórumok rendszeressé váltak, az egymás közötti információáramlás pedig jelentős mértékben javult. Megalakult a Körmendi Értékes Közösségek Kerekasztala, amely tovább erősíti az aktív civil csoportok közötti kapcsolatokat – mondta Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, aki azt is hozzátette: a projekt legtöbb eleme a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár színtereiben valósult meg amellett, hogy egy-egy településrész is önálló eseményekkel gazdagodott. Az egymástól tanulás jegyében – szomszédolás keretében – együttműködő kapcsolatot alakítottak ki a hasonló adottságú Kőszeg városával, illetve az ott működő kulturális intézménnyel és közösségeivel.