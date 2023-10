A trófeamustrát a Vasi Vadászkürt Együttes játéka nyitotta meg. A vadásztársakat, a vadászatra jogosultakat, a hazai és külföldi bérvadászokat, a megjelenteket Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója köszöntötte elsőként. Szólt arról, hogy a megye 46 ezer hektár állami erdeit kezelő társaság az 53-ból 6 vadászterületen gazdálkodik.

A trófeamustra társszervezőjeként a vármegyei vadászkamara elnöke, Gagyi István kiemelte, a kiállított agancsok is azt mutatják, hogy a vasi vadászatra jogosultak jól, szakszerűen végzik a vadgazdálkodást. Nagy jelentősége van ennek a trófeaszemlének, hiszen a vármegye aránylag kis területű a többihez képest, a vadászlétszám is alacsonyabb, mégis szép eredmények születtek idén is - olvasható a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Közösségi oldalán közzétett beszámolóban.

Forrás: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

A szeptemberben kezdődött gímbika vadászati idény eddigi eredményeit Szalai Csaba, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője ismertette. A hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv a megyében összesen 1708 gímbika elejtését írja elő. Október 18-ig az 53 vadászatra jogosult 760 trófeáját bírálták el. Ebből 61 százalék az érmes arány.

Vasban a bőgés idején elejtett legerősebb trófea 13,82, a második helyen végző 13, a harmadik pedig 12,98 kilogrammos. Elhangzott: az idős és középkorú elejtett bikák trófeasúlya 2020-tól folyamatosan csökken.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt hat vadászterületen eddig 155 gímbikát ejtettek el a vadászok, ezek közül 74 trófeát láthatott a közönség, köztük egy különlegességet is: egy valószínűleg hormonproblémával küzdő bika 13,90 kilogrammos barkás trófeáját. Ezt a szarvast a nádasdi vadászterületen Viserálek Martin kerületvezető vadász kísérésében egy német vendégvadász ejtette el.

A Vas vármegyei trófeaszemlék elmaradhatatlan vendége Erdélyi Tamás többszörös szarvasbőgő bajnok, akinek bemutatója ezúttal is közönségsiker volt.