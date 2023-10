Az erdészek, vadászok négylábú munkatársaikkal közösen mutatták be, mit jelent embernek és állatnak a szerető együttműködés, amely nagyon fontos és egy életre szól. Az erdészet munkatársai többfajta kutyát - vérebet, tacskót, vizslát - vittek a programra, és különböző állomásokon beszéltek arról, melyiket, milyen feladatra képezték ki. A szakemberek meséltek a gyerekeknek a kiválasztásról, a tanulási folyamatról, a „munkatársi” kapcsolat eléréséről, és arról, hogy jutottak el oda, hogy akár szavak nélkül is megértse egymást a kutya és a gazdája. Szó esett arról is, mit jelent az etikus és felelős állattartás. Mindezeken túl látványos kereső akciókkal szemléltették a szakmai együttműködést.