A polgármester a lakossági kérdésekre Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterekkel együtt válaszolt. A körzet lakói leginkább a parkolással, az utakkal, a játszóterekkel, a KRESZ-táblákkal és a fakivágásokkal kapcsolatban tették fel a kérdéseiket, de szóba kerültek az idei évben, a körzetben megvalósult fejlesztések. A közelmúltban készült el például az Alkotmány utcában, a Nádasdy Tamás Általános Iskola mellett 45 aszfaltos parkoló és jelenleg is tart a Berzsenyi utca felújítása. Napirendre kerültek a következő időszak feladatai, tervei is. Kondora István polgármester a fórumon szólt arról is, hogy már készül Sárvár 2024. évi költségvetése és mint fogalmazott, a lakossági fórumon felvetődő problémák, ötletek is jó kiindulópontot jelentenek ennek megalkotásában. A lakossági fórumok sora az őszi szezonban is folytatódik majd Sárváron: legközelebb október 24-én, kedden Kampel Oszkár, a 4. számú választókerület képviselője tart lakossági fórumot a Szent Piroska óvodában, 17 órai kezdettel. Kondora István polgármester a lakossági fórumokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a nagy, városi közmeghallgatást általában alacsony részvétellel tartják meg, hiszen a lakosság évente, körzetenként legalább két alkalommal fordulhat igényeivel a területileg illetékes városvezetőkhöz a lakossági fórumok alkalmával.