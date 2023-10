- Beleégett Sárvár szívébe, lelkébe ez a vásár, ide mindenki – még ha vonakodva is – de kijön. Találkozunk az ismerősökkel, tudunk végre beszélgetni és persze vásárolni is. Szerintem ez a másfél nap fellendíti a sárvári közösség életét és lelkét – osztotta meg gondolatait lapunkkal Gruber-Sáray Petra, aki ottjártunkkor férjével válogatott Hámoriné Németh Edit sárvári kézműves szebbnél szebb portékái között. A természetes anyagokból kézzel készített karácsonyfadíszeket és más lakásdekorációkat ajándékba vásárolták. Tizenöt éve a vásári forgatagban mindig ugyanott kínálja a termékeit Edit néni. Megtudtuk: a szomszédjai is mindig ugyanazok, egyik oldalán egy mézes, a másikon kosárfonó áll. - Nagyon sok törzsvásárlóm van, vevők pedig mindig ugyanazt várják: valami újdonságot. Azzal pedig mindig készülök: idén fahéjmanóval és újabb díszekkel – mondta el Hámoriné Németh Edit.

Igazodnak a vevők igényeihez

Augusztus 20. alkalmából kapta meg a Népművészet mestere elismerést a bejcgyertyánosi Pados Zoltán. - Itt kóstoltunk abba bele, milyen az, amikor közvetlenül értékesítjük termékeinket, mert korábban otthon csak viszonteladókat szolgáltunk ki – idézte fel vásári megjelenésének kezdeteit a kosárfonó. Pados Zoltán arra is emlékezett: az első évben „későn jelentkezőként” bizony kellett párat telefonálnia, mire helyhez jutott, ám azóta is minden évben a város fő utcájában ugyanott rakodhat ki. A teljes portfóliójából ezúttal mintegy 30-35 terméket hozott magával: különböző formájú fonott kosarak, kínálók, tárolók között válogathatnak a vevők. A vásárt azért is szereti, mert visszajelzéseket kap. Legújabb terméke is így készült, mutatta meg nekünk szűkebb szájú fonott kosarát, amit sokan kértek.

Odafigyelnek a biztonságra is

Érdemes a Posta téren és a Hild Parkban a kézműves szigetet felkeresni, a Batthyány utca közepén pedig Folkudvart nyitott a Sárvári Regös Népzenei Együttes és a Herpenyő Együttes. A vásárt szervező cég ügyvezető igazgatója, Tóvári György tájékoztatása szerint minden a megszokott rendben zajlik, a háttérben mintegy 150-200-an dolgoznak: takarításról, a megfelelő biztonságról és a szemétszállításról is folyamatosan gondoskodnak. Felhívta arra is a figyelmet, a látogatók mindenhol csak szabályosan parkoljanak le. Zöldterületen ne álljanak meg, hiszen az pénzbüntetést is vonhat maga után!