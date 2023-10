-A megkezdett munka folytatása mellett célunk a közösségépítés, hiszen önkéntes tűzoltó egyesületünk csak a közösség erejére alapozhat. Kiemelt feladunk, hogy jövő-orientáltan gondolkodjunk az egyesületet, illetve a települést illetően is - mondta Németh Eszter, majd arról is beszélt, hogy a parkosítással szeretnék elérni, hogy a Tűzoltó Múzeum és környéke turisztikai látványosság legyen, ahol meg lehet piheni, fel lehet töltődni. A múzeum Hosszúpereszteg egyik ikonikus házában, a Mázsaházban kapott helyet, ahol a felújítások után korhű környezetben mutatják be a tűzoltók munkájának múltját és jelenét. A múzeumban helyet kapott egy régi időket szolgáló ZUK tűzoltó autó és szekér, emellett tömlők, védőruhák, sisakok, okiratok és egyéb ereklyék is megtekinthetők.

A szombati eseményen Farkas Margit, Hosszúpereszteg polgármestere is méltatta az önkéntes tűzoltók munkáját, majd elismerések átadására került sor. Dénes Károly erdész, valamint Baráth András, Marton Tamás és Horváth Zoltán helyi önkéntes tűzoltók munkáját ismerték el, akik mindannyian sokat tettek Hosszúpereszteg zöldítéséért. Iván Balázs önkéntes tűzoltó nem tudott jelen lenni a rendezvényen, ő az elismerést későbbi időpontban veszi át. A legszebb kerttulajdonos címet és a vele járó ajándékcsomagot Góczánné Dienes Alexandra kapta. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a Szombathelyi Erdészeti Zrt. két munkatársa, Török Imre és Nemes Piroska is.